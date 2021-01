Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 16.432 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta quinta-feira, 27 de janeiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 303 vítimas mortais no país, depois das 293 mortes reportadas na quarta-feira, pelo que foi atingido um novo recorde. A pandemia já vitimou 11.608 pessoas em Portugal.





Uma das mais de 300 mortes foi de uma pessoa dos 20 aos 29 anos e outra dos 30 aos 39.

O boletim de hoje mostra assim um novo agravamento da pandemia em Portugal, com máximos de casos e óbitos. O número acumulado de casos é agora de 685.383, o equivalente a quase 7% da população portuguesa.

Os números foram conhecidos depois do Parlamento ter aprovado mais um estado de emergência por um período de 15 dias e no dia em que está reunido o Conselho de Ministros em que serão aprovadas mais medidas restitivas, como o fecho total das fronteiras.

Com os números conhecidos esta quinta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 12.890, o valor mais elevado de sempre.



1,75% da população portuguesa está infetada

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 16.27 novos casos por 100 mil habitantes, o nível mais elevado de sempre e que coloca o país com o nível de infeções mais elevado em todo o mundo. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

O relatório da DGS mostra também que o aumento das recuperações abrandou face a ontem. Depois dos 9.268 casos de doentes recuperados da véspera, hoje foram 8.946, que elevaram o total para 493.699.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 7.183 para 180.076.





Estes números mostram que um em cada 57 portugueses está atualmente infetado, o que representa 1,75% da população portuguesa.





Internamentos baixam pela primeira vez este ano

Num relatório cheio de números negros, os que dizem respeito aos internamentos são os únicos positivos. Estão agora internados menos 38 pacientes em Portugal, num total de 6.565, nesta que foi a primeira descida do ano no número de doentes internados nos hospitais.





No que respeita os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, também desceram: menos um doente para 782 pacientes.

Recorde de novos casos em LVT com metade das infeções do país

Dos novos casos identificados no país, 4.409 foram em Lisboa e Vale do Tejo, um recorde para esta região, que representou 52% das novas infeções.





Dos restantes novos casos, 4.057 foram no Norte, 2.736 no Centro, 529 no Alentejo, 327 no Algave, 95 na Madeira e 67 nos Açores.





No que respeita aos óbitos, foram registados 142 em LVT, 60 no Norte e 66 no Centro.











(notícia em atualização)