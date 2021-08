Covid-19: Portugal regista 2.370 novos casos e 14 mortes. Rt sobe ligeiramente

O boletim da DGS indica ainda que, até às 00h00 desta quinta-feira, foram contabilizados mais 18 casos ativos de covid-19 no país. Mais 2.338 pessoas recuperaram da covid-19 e houve um aumento no número de contactos em vigilância, com mais 363 pessoas em observação.Há ainda 675 pessoas internadas, mais 5 do que na quinta-feira. No entanto, registou-se uma diminuição do número de internados em cuidados intensivos para 144, depois de mais seis pessoas terem entrado nessas unidades.Desde o início da pandemia, foram infetados 475.238 homens e 554.821 mulheres com a covid-19.O índice de transmissibilidade (Rt) registou uma ligeira subida de 0,98 para 0,99 em todo o território de Portugal, enquanto a taxa de incidência de infeções caiu.