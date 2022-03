Portugal regista mais 5.606 casos de covid-19 e 17 mortes nas últimas 24 horas, indica o relatório de situação publicado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) desta segunda-feira.Lisboa e Vale do Tejo, com 2.407 novas infeções, foi a região com maior número de casos. Seguem-se o Norte, com 991, o Centro, com 739, a Madeira, com 558, o Algarve, com 432, o Alentejo, com 299, e os Açores, com 180.No que toca aos óbitos, seis das mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Centro, três no Norte, duas na Madeira e uma no Alentejo.O número de internamentos aumentou em 42, para 1.250, dos quais 81, menos um do que na véspera, em cuidados intensivos.