Leia Também O legado da covid-19 na economia em seis gráficos

Portugal regista mais 5.789 casos de covid-19 e 35 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Este é o número de novos casos mais baixo desde 26 de dezembro de 2021.Do total de 5.789 casos, 2.161 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Norte, com 1.392 casos.Já relativamente aos 35 óbitos contabilizados neste boletim, 12 mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, assim como outras 12 no Norte.No que toca aos internamentos, há mais 44 pessoas hospitalizadas, elevando o número total para 1.832. Já o número de internados em unidades de cuidados intensivos baixou para 114, menos dois nas últimas 24 horas.Há menos 14.243 casos ativos em Portugal. Já no que diz respeito aos recuperados, há mais 19.997 pessoas recuperadas.No que toca à incidência e índice de transmissibilidade, a incidência nacional é agora de 2.934 casos de infeção por cem mil habitantes; e de 2.890,9 casos no continente.O índice de transmissibilidade é de 0,71 a nível nacional e de 0,7 no continente.Este domingo, Portugal registou mais 9.360 novos casos e 35 mortos.(notícia atualizada às 14:26)