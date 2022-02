O legado da covid-19 na economia em seis gráficos

Quase dois anos depois do primeiro caso de covid-19 em Portugal, as marcas deixadas pela pandemia ainda são profundas em várias áreas da economia portuguesa e visíveis nos dados estatísticos do INE e do Banco de Portugal.



A PIB ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia, o turismo teima em não recuperar, a dívida pública disparou com as ajudas públicas, a inflação disparou com impactos futuros e há mil milhões de euros em moratórias por recuperar, com impactos ainda incertos.



Pela positiva, os confinamentos e o afastamento social aceleraram a digitalização e o teletrabalho disparou, com ganhos na produtividade e na conciliação entre a vida profissional e pessoal, admitem os economistas.