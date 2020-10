Portugal regista recorde de mais 2.101 casos e 11 mortes por covid-19

Nas últimas 24 horas o número de novos casos de infeção pelo coronavírus em Portugal, o valor mais elevado de sempre e superando a fasquia dos dois mil infetados pelo segundo dia consecutivo, revelou esta quinta-feira, 15 de outubro, a Direção-Geral de Saúde (DGS). O total de casos desde o início da pandemiaNo que se refere aos óbitos, foram contabilizadas, aumentando o número de mortes pela doença para 2.128.

Os casos recuperados totalizam 55.081, um aumento de 588 face ao anterior registo.

O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 36.085, mais 1.502 do que na véspera e o número mais alto desde o início da pandemia.





A média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 1.537,1, uma subida face aos 1.419,6 de ontem e que representa um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 164,1 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 152 de ontem.



O relatório da DGS mostra que há mais 36 pacientes internados, que elevam o total para 993, o número mais alto desde 27 de abril.

Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos são agora 139, mais quatro do que ontem e, que compara os óbitos com os casos confirmados, situa-se em 2,28%, abaixo dos 2,32% da véspera e o

Norte com recorde de 1.146 casos em 24 horas

A região Norte registou 1.146 novas infeções nas últimas 24 horas, o valor mais elevado de sempre e que corresponde a 55% do total de novas infeções no país. O Norte contabiliza agora 35.807 infetados desde o início da pandemia.



Os novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) ascenderam a 733, que colocaram o total nos 45.521 casos.





Dos restantes, 163 foram no Centro, 40 no Alentejo, 13 no Algarve, 1 nos Açores e 5 na Madeira.





No que respeita aos óbitos, sete foram em Lisboa e Vale do Tejo, dois foram no Norte e dois no Centro.



O Norte contabiliza 934 vítimas mortais desde o início da pandemia, LVT soma 857, o Centro regista 275, o Alentejo contabiliza 26, o Algarve 21 e os Açores 15. Na Madeira ainda não foi registado qualquer óbito.