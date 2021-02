Portugal demorou apenas 14 dias a passar de risco extremo a moderado

Leia Também Portugal deixa de estar entre regiões da UE de risco elevado após baixar infeções

Leia Também Portugal passou de risco extremo a elevado em apenas 7 dias

Portugal passou esta quarta-feira, 24 de fevereiro, a estar em risco moderado para a covid-19. O país não se situava abaixo do limiar mínimo de risco desde 20 de outubro.Os dados hoje divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), que se reportam a quarta-feira, mostram que os novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias baixaram para 227,05, ficando abaixo do limite de 240 casos que separa o nível mais baixo de risco epidemiológico do segundo escalão de risco.A forte redução nos novos contágios permitiu a Portugal baixar do risco extremo (960 ou mais casos) para o risco moderado (menos de 240 casos) em apenas 14 dias.O país, no seu conjunto, saiu do nível mais grave a 10 de fevereiro. Sete dias mais tarde já se encontrava em risco elevado e agora baixou para risco moderado.O conjunto do país superou pela primeira vez a fasquia dos 240 casos por 100 mil residentes - que separa o risco moderado do elevado - a 20 de outubro. Menos de duas semanas mais tarde, a 3 de novembro, subiu para risco muito elevado.Entre 25 e 30 de dezembro baixou temporariamente de novo ao risco elevado, mas com a entrada em 2021 os casos foram aumentando e a 12 de janeiro Portugal passava, pela primeira vez, a uma situação de risco extremo.O país manteve-se no patamar máximo de risco durante quase um mês - até 10 de fevereiro - tendo atingido o pico a 30 de janeiro, quando registou 1.666,7 contágios por 100 mil habitantes.Apesar desta melhoria ser tranversal a todo o território, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e a Madeira ainda se encontram em risco elevado.Em LVT o número de novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias situa-se em 310. Ainda assim, a região apresenta uma forte redução face ao pico de 1 de fevereiro, quando registou 2.137,7 casos.O Norte, pelo contrário, já está em risco moderado desde 19 de fevereiro, apresentando atualmente um valor de 160 casos por 100 mil pessoas.Também no nível de risco moderado encontram-se o Centro (209,6), Alentejo (198,4) e Algarve (193,7).Nas regiões autónomas, os Açores estiveram, no pico da pandemia na região, apenas em risco elevado, encontrando-se neste momento em risco moderado. Já a Madeira chegou ao risco muito elevado - com o pico a ser observado a 7 de fevereiro - e, entretanto, baixou para risco elevado, sendo a região do país com maior incidência (367 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias).