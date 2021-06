Há mais três mortos e 1.497 infetados. Casos em máximo desde 20 de fevereiro

Portugal registou durante a terça-feira 1.497 novos casos de infeção por covid-19 em todo o território, segundo os dados divulgados hoje no relatório da Direção Geral da Saúde (DGS). Este é o valor mais elevado desde 20 de fevereiro.O mesmo relatório dá ainda conta de três novas mortes causadas pela doença no mesmo dia.

No que diz respeito à matriz que guia o desconfinamento no país, a evolução foi positiva quanto à transmissibilidade do vírus, embora a incidência acumulada a 14 dias se continue a agravar.









Leia Também Marta Temido aponta para continuação das restrições em Lisboa

O Rt está agora no 1,17 para a totalidade do território nacional e apresenta um valor de 1,18 para o território continental. Na segunda-feira os mesmos indicadores apresentavam valores na ordem dos 1,18 e 1,19, respectivamente.





Já a incidência média acumulada a 14 dias continua a aumentar a um ritmo preocupante e atingiu os 128,6 em todo o país e 129,6 para o território continental. Na segunda-feira os valores ficavam-se pelos 119,3 e 120,1, respetivamente.





Nas enfermarias, contudo, assistiu-se a um decréscimo da taxa de esforço hospitalar com menos 13 camas ocupadas, para um total de 437. Destas, estão ocupadas 100 camas em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos uma do que ontem.





Foram ainda contabilizados mais 860 recuperados da doença durante o último dia, o que deixa subir o número de casos ativos no país em 634, para os 29.012 – o maior número desde 26 de março. Recuperaram já, ao todo, 822.234 pessoas desde o início da pandemia.





Em vigilância as autoridades de saúde mantêm agora 43.419 contactos de risco com pacientes infetados com a covid-19, mais 1.760 face aos números avançados ontem.





Mortes todas em Lisboa e Vale do Tejo

Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o número mais elevado de novas infeções em todo o país com 964. Foram ainda aqui que se registaram todas as três mortes causadas pela doença durante a terça-feira.





Segue-se o Norte do país, com 208 novos casos, enquanto foram ainda registadas 108 novas infeções no Centro, 59 no Alentejo e 127 novos casos no Algarve onde o indicador tem vindo a subir de forma consistente e atingiu o máximo desde 11 de fevereiro.





Nas regiões autónomas, estão pior os Açores que reporta 19 infeções, enquanto na Madeira foram apenas registados 12 novos casos.