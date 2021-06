Portugal registou mais 430 casos de covid-19 em novo dia sem mortes. Incidência e Rt sobem

Portugal registou ao longo de quinta-feira mais 430 casos de infeção por covid-19, segundo os dados compilados pela Direção Geral da Saúde (DGS) agora divulgados.O mesmo relatório diário dá ainda conta de que, em todo o território nacional, não foi registada qualquer morte causada pela doença.

Sexta-feira é também dia de publicação de novos dados em relação ao Rt e incidência, que subiram ambos ligeiramente. A incidência a nível nacional passou dos 66,4 casos por 100 mil habitantes, numa média calculada a 14 dias, para 69,8; enquanto no continente o valor subiu também de 63,7 para 67,5 casos novos por cada 100 mil habitantes.





Já o índice de transmissibilidade do vírus subiu de 1,07 para 1,08 a nível nacional e, para o continente, o valor subiu de 1,08 para 1,10 o que significa um aceleramento cada vez maior no crescimento da pandemia em Portugal.









Face à junção dos dois critérios, o país está cada vez mais dentro do quadrante amarelo da matriz elaborada pelo Governo e que serve de semáforo ao desconfinamento.



Nas unidades hospitalares de todo o país estão internadas mais 13 pessoas e, em estado agravado, nas unidades de cuidados intensivos (UCI) há registo de mais 1 cama ocupada.





O relatório da DGS contabiliza, ainda assim, 300 recuperados da doença ao longo de quinta-feira, o que faz aumentar o número de casos ativos no país para os 23.473, mais 130 do que ontem.





Em vigilância estão agora 25.161 contactos de risco, mais 232 do que os contabilizados na quarta-feira.



Metade dos novos casos são em Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista sensivelmente metade de todos os novos casos de infeção com 217 novas notificações, enquanto o Norte do país dá conta de outras 132 novas infecções.





No Centro foram registados 20 novos casos, 16 no Alentejo e 11 no Algarve.





Nas regiões autónomas estão pior os Açores com 26 novas infecções, enquanto na Madeira foram registados 8 casos.