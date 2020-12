Portugal segue Europa e também restringe ligações com Reino Unido

Depois de vários países europeus terem dado este passo, o governo português anunciou este domingo que também vai restringir as ligações com o Reino Unido de forma a tentar impedir a disseminação da nova estirpe da covid-19 descoberta no sul de Inglaterra.





Em comunicado, o governo anuncia que a partir das 00h00 de dia 21 de dezembro, apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal.





À chegada a Portugal, porém, esses passageiros têm de apresentar comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo.





"Os cidadãos que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito", adianta o comunicado, acrescentando que, neste caso, os cidadãos terão de ficar em isolamento nos termos definidos pelas autoridades de saúde.





O governo português informa ainda que "não se confirma a circulação desta variante do SARS-Cov-2 identificada no Reino Unido, de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga".





Portugal segue desta forma o exemplo de vários outros países europeus, incluindo Alemanha, França, Irlanda, Áustria, Itália e Bélgica, que anunciaram a proibição ou restrições nas ligações aéreas, marítimas e ferroviárias como Reino Unido.