Portugal soma 2.554 casos de covid-19 e 12 mortes nas últimas 24 horas. Rt e indicência sobem ligeiramente

Nas últimas 24 horas, foram registados menos 7 internamentos, elevando para 688 o número de pessoas internadas. Já o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos subiu para 141, mais dois face a ontem.Dos 2.554 novos casos confirmados, que elevam para 1.012.125 o número total de casos já registados desde o início da pandemia, a região do Norte é a que concentrou o maior número de casos (931 casos), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (794).

Mas foi em Lisboa e Vale do Tejo onde se registou o número mais elevado de mortes nas últimas 24 horas. Das doze mortes que constam do boletim desta segunda-feira, seis foram contabilizadas nesta região e quatro no Norte.