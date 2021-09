Portugal soma 885 casos de covid-19 e 5 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Portugal regista mais 891 casos de covid-19 e 8 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 885 casos de covid-19 e 5 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira, dia 23 de setembro.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra as novas infeções nas últimas 24 horas (330 casos), seguida pela região Norte (258 casos).Dos cinco óbitos contabilizados neste boletim, a região Centro concentrou duas mortes, o mesmo valor da zona de Lisboa e Vale do Tejo.O boletim desta quinta-feira dá também conta de menos 14 pessoas internadas, reduzindo o número de internamentos para 412. Também o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivas baixou para 75, menos três pessoas face ao boletim de quarta-feira.Há mais 983 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.(notícia atualizada às 14h10)