Portugal soma mais 1.020 casos e 6 mortes por covid. Pandemia retoma valores de fevereiro

O Boletim diário da Direção Geral da Saúde dá conta de mais 1.020 casos de infeção confirmados em todo o país. Os números diários mais recentes elevam a média móvel a sete dias para 1.111,6 casos, o que corresponde ao maior valor desde 7 de fevereiro.Foram ainda identificadas seis mortes atribuídas à doença, todas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde 20 de abril que o país não registava tantas mortes numa semana: foram 25 ao longo dos últimos 7 dias.Entregues aos cuidados de saúde estão agora 450 pessoas, mais 7 do que no último relatório. Dessas, foram registadas quatro novas entradas nos cuidados intensivos (UCI) onde estão 101 pessoas internadas no total.O mesmo relatório aponta ainda mais 1.293 pessoas recuperadas de doença, 821.374 desde o início da pandemia, que face aos restantes dados reduz o número de casos ativos em 279, para os 28.378. Desde finais de março que Portugal não registava um número tão elevado de doentes recuperados em 24 horas.Em vigilância, por terem estado em contacto próximo com a infeção, estão a ser monitorizados mais 1.140 contactos de risco para um total de 41.659.Lisboa e Vale do Tejo continua a apresentar o quadro mais preocupante da pandemia em Portugal ao registar novamente o valor mais elevado em todo o país com 648 casos. Desde o início do mês que a região regista todos os dias, pelo menos, metade do total dos casos relatados a nível nacional.O Norte é a segunda região com mais casos observados na segunda-feira, ao contabilizar 121, enquanto o Centro do país se aproxima com 101. Foram ainda identificados 32 casos no Alentejo e 70 no Algarve.Nas regiões autónomas os Açores somam 44 casos enquanto a Madeira se fica pelos quatro.