Portugal soma mais 10.663 casos e recorde de 159 mortes por covid

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 10.663, menos 35 do que o recorde da véspera, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 14 de janeiro, pela Direção Geral da Saúde (DGS). O total de infetados desde o início da pandemia ascende agora a um total de 528.469.



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, registaram-se 159 óbitos nas últimas 24 horas, um novo máximo absoluto e superando pelo oitavo dia consecutivo a barreira da centena de mortes e elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 8.543.