Portugal soma mais 2.983 casos de covid-19 e 17 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 2.983 casos de covid-19 e 17 mortes, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta quarta-feira, dia 18.O número de internamentos baixou nas últimas 24 horas: estão internadas menos 49 pessoas, reduzindo o número para 695 internados. Saíram 5 pessoas das unidades de cuidados intensivos (UCI), totalizando agora 139 pessoas neste tipo de cuidados.Dos 17 óbitos registados em 24 horas, 6 mortes foram contabilizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e 4 na região Centro.Na distribuição de novos casos, Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de casos reportados nas últimas 24 horas (1.146 pessoas), seguida pela região Norte (858 novos casos).O boletim apresenta mais 2.206 pessoas que já recuperaram da covid-19, elevando para 947.465 o número total de recuperados desde a chegada da pandemia a Portugal.A DGS indica que o R(t) e as incidências não estão atualizados no relatório de situação desta quarta-feira, indicando "um atraso no processo". Na mesma nota, é explicado que a matriz de risco e as incidências serão atualizadas amanhã.(notícia atualizada)