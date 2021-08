Portugal soma 2.118 casos de covid-19 e 11 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Autoagendamento exclusivo para menores dos 12 aos 17 anos entre quinta e sábado

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.118 novos casos de covid-19 e 11 mortes, de acordo com o boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Este boletim apresenta uma redução nos números de internamentos: há menos 24 pessoas internadas nos hospitais em Portugal, reduzindo o número total para 744. Nas últimas 24 horas também o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) desceu, passando para 144, menos 10 face aos dados de segunda-feira.Pelo segundo dia, Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de mortes, representando 4 dos 11 óbitos apresentados no boletim.Já na distribuição geográfica dos novos casos, o Norte concentrou o maior número de casos (775) nas últimas 24 horas, seguido pela região de Lisboa e Vale do Tejo (727). Os Açores apresentaram o menor número de casos, reportando apenas três casos nas últimas 24 horas.Com estes novos dados, o número total de recuperados cresce 3.666 em 24 horas, elevando para 945.259 o número de pessoas que já recuperaram da covid-19 desde o início da pandemia.Já o número de casos totais em Portugal eleva-se para 1.006.588 desde que a pandemia de covid-19 chegou a Portugal.(notícia atualizada)