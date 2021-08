Portugal está a meio da tabela no regresso à normalidade

Portugal já esteve mais longe da normalidade. Segundo um índice da The Economist, a atividade dos portugueses está a regressar aos níveis pré-covid e entre 50 países analisados fica a meio da tabela. O comércio já está em níveis anteriores a março de 2020, mas no desporto e no cinema, por exemplo, ainda há muito por recuperar.

Portugal está a meio da tabela no regresso à normalidade









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.