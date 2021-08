Vacina espanhola contra a covid poderá ser testada em Portugal

Arrancou em Espanha a fase de seleção de voluntários para os ensaios clínicos da vacina da farmacêutica Hipra contra a covid-19. É a primeira vacina desenvolvida no país vizinho a receber luz verde da Agência Espanhola de Medicamentos e Productos Sanitários (AEMPS) para avançar para testes em humanos.Segundo o jornal Expansión, com o avançar da investigação, os ensaios clínicos poderão chegar a Portugal. O jornal refere que é expectável que, em outubro, quando estiver estabelecida qual a dose mais adequada da vacina a aplicar, deverá avançar um estudo "com muitas mais pessoas" em Espanha, Portugal e Itália.Contactada pelo Negócios, fonte oficial do Infarmed, entidade responsável por autorizar o uso de medicamentos no país, referiu que até ao momento "o ensaio não foi submetido em Portugal".O ensaio clínico da vacina espanhola foi autorizado no passado dia 11 de agosto. Esta segunda-feira arrancou a seleção de voluntários, após um processo de recolha de candidaturas.A primeira fase dos testes vai abranger 30 pessoas com idades compreendidas entre 18 e 39 anos que nunca tenham contraído o vírus, e que também ainda não tenham recebido qualquer dose de outra vacina.O ensaio pretende comparar a vacina da Hipra com outras que já estão autorizadas. O que significa que os voluntários poderão tomar o fármaco espanhol ou uma das vacinas em circulação. O processo será aleatório e os voluntários não saberão qual a vacina administrada. O objetivo é perceber o grau de segurança, de imunogenicidade e de eficácia do fármaco da Hipra.Cada voluntário vai receber duas doses da vacina, com um intervalo de 21 dias. A vacina da Hipra foi desenvolvida a pensar nas novas variantes do vírus, nomeadamente a Alfa e a Beta. O objetivo da farmacêutica é que a vacina comece a ser comercializada no primeiro ou segundo trimestre de 2022. O laboratório estima ter capacidade para produzir entre 600 a 900 milhões de doses por ano.