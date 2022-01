Com o pico de novas infeções a chegar mais tarde do que o esperado, o número de isolados no dia das eleições, a 30 de janeiro, deverá ser superior ao inicialmente estimado, admite o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em declarações ao i.





Inicialmente, o INSA previa que o pico chegasse entre a segunda e a terceira semana de janeiro, mas os dados mostram que até sexta-feira o número continuou a subir.





As primeiras projeções apontavam para 3% a 7% da população portuguesa infetada ou em isolamento a 30 de janeiro, o que de acordo com os últimos dados dos Censos apontava para entre 310 mil e 724 mil pessoas.









"Por esta altura, podemos dizer que é provável que o pico de casos seja atingido mais tarde do que o esperado e, por consequência, a percentagem de isolados a 30 de janeiro seja superior aos valores que projetámos", indicou ao jornal i o epidemiologista Baltazar Nunes, do INSA.

Contudo, de acordo com o último boletim da DGS, há 489,8 mil casos ativos e 478,9 mil casos em vigilância, o que indica um total de 969 mil pessoas doentes ou isoladas devido à covid-19.



A subida do número de isolados, que se aproxima de um milhão de pessoas, regista-se apesar das decisões que no início do mês restringiram a atribuição e duração dos isolamentos.