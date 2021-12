Portugal soma mais quase 13 mil casos de covid-19 e 11 mortes. Internamentos descem

Leia Também Portugal volta a bater máximo de testagem diária, com quase 250 mil testes no dia 22

Portugal regista mais 12.943 casos de covid-19, máximo desde 29 de janeiro e 11 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira.No que toca aos internamentos, há 864 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos 29 face aos dados do boletim anterior. Há 149 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos (UCI), mais uma nas últimas 24 horas.Há mais 7.304 casos ativos em Portugal nas últimas 24 horas, a maior subida nos casos ativos em 11 meses.Relativamente à distribuição de casos pelo país, a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar o maior número de novas infeções (6.519), seguida pelo Norte (3.796). A Madeira registou 382 novas infeções, um recorde de casos desde o início da pandemia em Portugal.É na zona Norte que se encontra o maior número de óbitos das últimas 24 horas, com seis mortes, seguida pelas regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo, ambas com duas mortes.O número de recuperados nas últimas 24 horas é de 5.628 casos.O boletim desta sexta-feira atualiza os dados sobre a incidência e o índice de transmissibilidade, o chamado R(t). A incidência por cem mil habitantes a nível nacional é de 630,8 casos, contra os 579,3 do boletim anterior. Já no continente passou dos 582,3 para 633,1 casos por cem mil habitantes.Também o R(t) subiu, passando dos 1,07 para 1,11.