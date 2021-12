Portugal volta a bater máximo de testagem diária, com quase 250 mil testes no dia 22

Na semana do Natal, os portugueses "correram" para as farmácias e para os pontos de testagem disponíveis e, no dia 22, o máximo de testes diário voltou a ser ultrapassado. De acordo com os números divulgados esta sexta-feira, 24, pela task-force da testagem, esta quarta-feira foram feitos 249.834 testes, com uma taxa de positividade de 5%. Deste número total de testes, 186.136 (74,5%) correspondem a testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional, feitos na rede de laboratórios e farmácia. Estes números não incluem os autotestes, nota este comunicado.

Dezembro tem registado recordes de testagem diária. Entre dia 1 e 22 de dezembro, foram contabilizados mais de 2,1 milhões de testes TRAg de uso profissional. Esta nota indica que a subida no número de testes está relacionada "com as novas medidas decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, nas quais se inclui a necessidade de apresentação de teste negativo para SARS-CoV-2 no acesso a determinados serviços ou locais, bem como o aumento de pontos de testagem em todo o país."

Leia Também DGS a estudar redução do prazo de validade dos testes covid

O anterior máximo de testes por dia data da sexta-feira passada, dia 17, quando foram feitos 227 mil testes num dia.

Desde o início da pandemia, já foram feitos em Portugal quase 24,5 milhões de testes à covid-19. Os testes PCR correspondem a 16,1 milhões de testes e os TRAg de uso profissional a 8,4 milhões.

Os TRAg de uso profissional efetuados nos laboratórios e farmácias aderentes ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos desde 19 de novembro. Além disso, esta semana o Conselho de Ministros aumentou o número de testes comparticipados para seis por mês, contra os anteriores quatro testes gratuitos.