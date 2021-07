Portugal supera 900 mil infeções. Há mais 3.194 casos e 7 mortes

Portugal registou ao longo de quinta-feira mais 3.194 casos de covid-19, segundo o boletim diário da Direção Geral de Saúde (DGS). Com o número de novos casos hoje avançado, o país supera a marca dos 900 mil casos acumulados.A doença matou ainda 7 pessoas ao longo da passada quinta-feira. A pandemia matou já 17.142 pessoas em Portugal.

No que diz respeito à matriz de risco que gere o desconfinamento, o país assistiu a um ligeiro recuo no índice de transmissibilidade que é agora de 1,18 para o total do território nacional e 1,19 para o continente. Na quarta-feira o indicador fixava-se em 1,20 tanto a nível nacional como continental.





Nas unidades hospitalares alcançou-se o número de internados mais alto desde finais de março, tanto para enfermaria como para as unidades de cuidados intensivos (UCI). Estão internados 617 doentes com covid-19, dos quais 141 estão em estado agravado em UCI, mais 18 e 5 do que o indicado no último relatório, respetivamente.





Por outro lado, recuperaram da doença mais 1.727 pessoas na quinta-feira para um total de 824.024 desde o início da pandemia.





Estão também mais 2.451 contactos de risco em vigilância. O número total de contactos monitorizados pela DGS ascende assim a 71.318.

Lisboa e Vale do Tejo ultrapassa Norte em total de casos

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo volta a apresentar os piores resultados com 1.482 novas infeções e quatro mortes. LVT já regista mais casos do que o Norte desde o início da pandemia - tal não acontecia desde 27 de outubro -, embora a região da capital contabilize pelo terceiro dia consecutivo menos de 50% de todos os casos reportados no país.











Tal deve-se, sobretudo, ao aumento da incidência em outras regiões como o Norte, que apresenta no relatório de hoje 891 novas infeções e as restantes três mortes atribuídas à covid-19. Desde 28 de abril que não morriam tantas pessoas num só dia na região.





Há ainda 319 casos e a reportar na zona Centro, 323 no Algarve e 108 no Alentejo. Nas regiões autónomas a situação é mais grave nos Açores que reportam 48 novos casos. A Madeira identificou 23 infeções.