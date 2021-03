Portugal tem luz verde para prosseguir desconfinamento

A reunião entre especialistas e membros do Governo desta terça-feira deixou uma coisa clara: os indicadores pandémicos estão a evoluir favoravelmente, mas há riscos a ter em conta, designadamente as novas estirpes. E o primeiro-ministro reforço esse alerta numa mensagem no Twitter ao pedir aos portugueses que mantenham “todas as cautelas” face ao aumento da transmissibilidade do vírus.





