Portugal tem mais 2.436 infetados e 7 mortos. Rt e incidência avançam

Portugal regista mais 2.436 casos de infeção por covid-19 segundo os dados hoje avançados no boletim diário da DGS.

O mesmo relatório dá ainda conta de 7 mortes provocadas pela doença em todo o território nacional.





No que diz respeito à matriz que gere os dois principais indicadores pandémicos e rege o desconfinamento, o país observa um crescimento da pandemia com uma variação positiva do Rt, que se fixa agora nos 1,16 para a totalidade do território nacional. Excluindo as ilhas o valor é de 1,17.





Na quarta-feira passada o Rt subia ligeiramente para 1,14 em Portugal continental e 1,15 no Continente.





Já a incidência fixa-se agora nos 189,4 a nível nacional e 194,2 no território continental. Na quarta-feira o indicador apresentava valores de 172,8 casos por 100 mil habitantes para a média a 14 dias a nível nacional e 176,9.









Internamentos sobem

Estão agora aos cuidados dos serviços de saúde mais 23 pessoas, para um total de 532 internados. Destes, 118 estão nas unidades de cuidados intensivos (UCI), mais cinco do que os indicados no último relatório da DGS.





O total de recuperados ascendeu em 1.255, aos 831.479.





Em vigilância estão agora mais 2.588 contactos do que ontem, são ao todo 55.848.





Mortes em Lisboa, Alentejo e Norte

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar os valores mais elevados do dia com 1.371 casos confirmados e cinco das sete mortes documentadas em Portugal.



As restantes mortes foram reportadas no Norte (1) e Alentejo (1), onde foram ainda identificados 553 e 92 casos de infeção, respetivamente.





No Algarve a situação continua a agravar-se com 213 novas infeções enquanto o Centro contabiliza 178 casos.

A Madeira dá conta de 13 novos casos e os Açores outros 16.