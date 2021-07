Há mais 3.269 infetados e 9 mortos por covid-19. LVT com menos de metade dos casos

Portugal registou na quarta-feira mais 3.269 casos de infeção por covid-19, segundo informa o mais recente boletim diário da Direção Geral de Saúde. O mesmo relatório dá ainda conta de 9 mortes causadas pela doença em todo o país. A covid-19 não matava tanta gente há exatamente três meses.

Nas enfermarias há uma ligeira redução da taxa de esforço, apesar de ter sido registada uma subida nos internamentos em unidades de cuidados intensivos, onde estão agora mais seis acamados para um total de 136. Desde 29 de março que não estavam tantas camas ocupadas em UCI.





Na generalidade das enfermarias, contudo, há mais quatro camas vazias e estão ocupadas 599.





Recuperadas da doença estão agora 840.2976 pessoas desde o início da pandemia. No último dia recuperaram 1.655 pessoas.





Em vigilância estão 68.867 contactos de risco, mais 1.812 face ao último relatório.





Lisboa e Vale do Tejo com menos de metade dos novos casos

Foram registadas em Lisboa e Vale do tejo 1.574 novas infeções (48% do total nacional) e 7 mortes. A região da capital não tinha tantas mortes desde 2 de abril.





Já a região Norte do país reportou o número de casos mais elevado desde 10 de fevereiro – 934 – e uma morte. Outro recorde foi batido no Alentejo que não identificava tantas novas infeções desde 13 de fevereiro.





O Centro registou ainda 279 casos e uma morte, enquanto o Algarve deu conta de 318 infeções.





Nas regiões autónomas, a situação é pior nos Açores com 41 casos. A Madeira registou 14 infeções.