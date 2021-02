Portugal ultrapassa 14 mil mortes por covid. Mais 3.508 novos casos

A tendência de diminuição no número de novos infetados com covid-19 acentuou-se este domingo. O relatório da DGS divulgado hoje dá conta de 3.508 novos casos, o que compara com 9498 há uma semana.

São agora 765.414 os portugueses a quem já foi detetada a doença, mas o número de novos casos é o baixo desde o dia 3 de janeiro, também um domingo.

Nos sete dias terminados hoje, registaram-se em média 6.414 casos, menos 12% do que no sábado. É preciso recuar a 7 de janeiro para encontrar uma média mais baixa. Há uma semana, a média dos últimos sete dias era de 12.046 novos casos, o que significa que o valor caiu para quase metade.

O número de óbitos desceu pelo segundo dia consecutivo, para 204, o mais baixo desde 18 janeiro. São já 14.158 as vítimas da covid em Portugal. A média dos últimos sete dias baixou para 239, o que compara com 290 no sábado dia 30 de janeiro.

Invertendo a tendência dos últimos dias, há agora mais 90 internados nos hospitais, que totalizam 6.248 doentes. Já nos cuidados intensivos o número voltou a baixar: são agora 865, menos 26 do que na véspera.

Tendo em conta que há mais 6573 doentes recuperados, o número de casos ativos baixou para perto de 145 mil, a soma mais baixa desde 20 de janeiro.

Casos na região de Lisboa caem para metade numa semana

É na região de Lisboa e Vale do Tejo que a redução é mais pronunciada, embora continue a ser a que regista mais novas infeções. O relatório de hoje da DGS dá conta de 1.435 novos casos, menos de metade do registado ontem e menos 70% do que há uma semana. A média dos últimos sete dias baixou 47%, de 6.148,6 para 3.267 casos.

A região da capital voltou ainda a pesar menos de metade (41%) dos novos infetados, o que não acontecia desde 25 de janeiro.

Na região Norte foram contabilizados mais 957 casos, menos 64% do que há uma semana e a primeira vez abaixo dos mil contágios desde 28 de dezembro. No Centro foram 676 novos casos, no Alentejo 154, no Algarve 142 e nos Açores 8.

Só a Madeira destoa na tendência de queda. A região autónoma registou mais 136 infetados, com o número a crescer pelo segundo dia consecutivo.







Notícia atualizada às 14h50