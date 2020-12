Portugal vai receber mais dois milhões de doses da vacina da Pfizer e da BioNTech

Além das doses previstas, Portugal vai receber mais dois milhões de vacinas da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19, segundo declarações do Ministério da Saúde apuradas pela Antena 1.





Uma semana depois de iniciada a campanha de vacinação nos países da UE, a presidente da Comissão Europeia anuncia no Twitter uma nova encomenda de 100 milhões de doses da primeira vacina aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) contra a Covid-19.





Desta nova leva, Portugal vai receber mais dois milhões de doses desta solução farmacêutica considerada "segura e eficaz", segundo escreveu Ursula von der Leyen, dia 29 de dezembro, na sua rede social.





We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.