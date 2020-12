UE adquire mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech

"Decidimos adquirir 100 milhões de doses adicionais da vacina BioNTech/Pfizer, que já está a ser usada para vacinar cidadãos por toda a UE. Teremos assim 300 milhões de doses desta vacina, que foi considerada segura e eficaz. Mais vacinas se seguirão!", escreveu Ursula von der Leyen, na sua conta oficial na rede social Twitter.







We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!