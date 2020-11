Portugueses cumprem, mas confinamento está longe do de abril

A grande maioria dos portugueses respeitou o confinamento obrigatório e regressou a casa após as 13h, segundo um estudo da PSE, que recolhe dados e monitoriza a mobilidade de um painel de 3.670 indivíduos.

De acordo com os dados, 55% não chegaram a sair de casa no sábado, uma percentagem ainda assim longe dos 70% registados em abril. Às 13h00, hora do início do recolher obrigatório, 73% já estavam confinados. Percentagem que subiu para 80% uma hora depois e estava nos 90% pelas 19h00.

Ainda segundo o estudo da PSE, cerca de 22% dos portugueses que não estavam em casas recolheram a ela entre as 12h00 e as 14h00. No sábado anterior a maioria foi para casa a partir do final da tarde e só 42% estiveram integralmente no domicílio.

"O Índice de Mobilidade medido pela PSE (onde 100 reflecte a mobilidade normal pré-pandemia), indica que a mobilidade neste sábado foi de apenas 54% da mobilidade normal existente, antes da pandemia. Mas a mobilidade no sábado anterior (7 novembro) era de 81% face à "normalidade", assinala a PSE.

O que significa que as medidas as medidas de confinamento após as 13h00 causaram uma redução de apenas 33% face ao último sábado, sem medidas de confinamento. A PSE assinala que "a 7 novembro, já existia um processo, por parte da população, de fazer de forma própria e espontânea, algum recolhimento, como a PSE referenciou anteriormente".

O painel da PSE recolhe dados de fora contínua através de monitorização de localização e meios de deslocação via aplicação móvel de um painel de 3670 indivíduos representativos do Universo com mais de 15 anos, residente nas regiões do Grande Porto, Grande Lisboa, Litoral Norte, Litoral Centro e Distrito de Faro. O estudo implica uma APP instalada nos telemóveis da amostra participante.