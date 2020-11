Profissionais dos serviços perdem 1.300 euros cada nestes dois fins de semana

"Desastroso. Muita insegurança financeira"; "o confinamento é necessário desde que não atrapalhe o trabalhador"; "absolutamente negativo e sem resutados"; "com tantas pessoas com dificuldades financeiras, fica mais difícil encontrar clientes que paguem o valor justo".

Estas são algumas das reações obtidas pela plataforma de contratação de serviços locais Fixando a partir de inquérito que diz ter realizado a 6.400 profissionais, entre 9 e 13 de novembro, sobre o impacto do confinamento deste mês determinado pelo Governo na atividade deste setor.

"O confinamento dos dois fins de semana de novembro impactará os lucros de 77% dos profissionais do setor dos serviços, com as quebras a rondar, em média, os 1.300 euros por negócio/profissional", revela a Fixando, em comunicado.

Até ao final de 2020, 90% dos profissionais do setor terciário espera que o confinamento provoque uma quebra ainda maior nos lucros, com a perda média a rondar os 2.314 euros por profissional a cada mês, adianta a mesma plataforma.

"No que diz respeito às alternativas encontradas para atenuar o impacto do confinamento, os profissionais optaram pela paragem temporária do negócio (39%), as alterações nos horários de trabalho (38%) e a transição para o trabalho remoto (28%)", detalha a Fixando.

Os inquiridos (58%) revelaram ainda ter encontrado como maiores obstáculos, causados pelo confinamento, "a descida na procura, o medo dos clientes em estar em contacto com os profissionais e a dificuldade em adquirir materiais de trabalho".