Ammon considerou que o avanço da pandemia na Europa "é muito, muito preocupante" e que todos os indicadores "estão a seguir na direção errada neste momento".



Desde o início da pandemia registaram-se pelo menos 311 mil mortes em mais de 13 milhões de infeções na Europa.

As primeiras vacinas que previnem a covid-19 poderão ser administradas na União Europeia (UE) no primeiro trimestre do próximo ano, admitiu esta quarta-feira Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD).Contudo, a responsável ressalvou que esta possibilidade é tendo por base "um cenário otimista".Em declarações à AFP, Andrea Ammon frisou que "claro que a vacina da Pfizer e BioNTech é promissora, mas é um comunicado de imprensa e não ainda uma revisão científica por pares, por isso temos de aguardar para ver qual é a avaliação final sobre a vacina".Na terça-feira, uma fonte europeia indicou à AFP que a vacina poderia ser autorizada na UE "no início de 2021".