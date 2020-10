Primeiro-ministro e ministros testados no domingo com resultado negativo

O primeiro-ministro e todos os membros do Governo que foram testados no domingo tiveram resultados negativos à covid-19, segundo comunicado do gabinete de imprensa do António Costa.

No domingo, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, informou que está infetado com covid-19.





A mesma nota adianta que "por determinação da Direção Geral da Saúde ficarão em confinamento, apesar de testarem negativo, o ministro do Planeamento e a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social que ladeiam Manuel Heitor na reunião do Conselho de Ministros", que se realizou na quinta-feira.





Leia Também Ministro Manuel Heitor está infetado com covid-19. Governo vai ser testado

No domingo, uma nota do gabinete de imprensa do primeiro-ministro informava que Manuel Heitor não apresentava sintomas, encontrando-se em confinamento domiciliário.A nota adiantava que, em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira iriam ser testados, mesmo os que não tivessem estado em contacto próximo com o ministro Manuel Heitor.