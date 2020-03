Procura global por ventiladores supera em 10 vezes a oferta, diz fabricante

“A procura é muito mais alta do que os pedidos que podemos receber; os pedidos superam muito a nossa capacidade atual”, disse Li Wenmei, secretária do conselho da empresa.

O aumento do número de pacientes graves infetados com coronavírus tem impulsionado a procura por ventiladores, que agora supera em pelo menos dez vezes a oferta disponível em hospitais em todo mundo, segundo a principal fabricante de dispositivos médicos da China.





A Shenzhen Mindray Bio-Medical Eletronics, juntamente com outros fabricantes de ventiladores chineses, regista um aumento das encomendas dada a maior procura por máquinas utilizadas em unidades de terapia intensiva. Em casos graves, a disponibilidade de um ventilador para ajudar um paciente de covid-19 a respirar pode determinar a sua sobrevivência.



