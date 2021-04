PS apoia novo estado de emergência e travagem no desconfinamento em concelhos de risco

Leia Também Bloco só admite renovação do estado de emergência se desconfinamento não avançar

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu ao final da tarde o PS manifestar-lhe novamente apoio à renovação do estado de emergência para lá do próximo dia 15 de abril, informou José Luís Carneiro no final de uma reunião com o Presidente da República, que hoje auscultou os partidos acerca do prolongamento do regime de exceção."Há riscos que importa acautelar e é fundamental que o Governo disponha dos instrumentos jurídico-constitucionais para adotar as medidas necessárias", disse o secretário-geral adjunto do PS no final da conversa por videoconferência realizada com Marcelo.O número dois dos socialistas elencou depois os riscos em causa. "Os níveis de incidência têm vindo a aumentar", assim como o índice de transmissibilidade (Rt), que "também tem vindo a crescer em todo o país e é natural que continue a crescer à medida que decorre o desconfinamento", anotou.José Luís Carneiro destacou ainda o risco acrescido de agravamento dos contágios ligado às variantes britânica e sul-africana da covid-19. Em sentido inverso, Carneiro apontou os "elementos positivos" relacionados com a situação pandémica, destacando a vacinação que "está a resultar". E a prova disso mesmo pode observar-se na diminuição do recurso ao Serviço Nacional de Saúde, seja para cuidados hospitalares, seja para cuidados intensivos. A redução do número de óbitos concorre também para o diagnóstico feito pelo secretário-geral adjunto do PS.Relativamente ao cenário de desconfinamento ter em conta os concelhos de maior risco, medida já esta tarde defendida por Rui Rio, presidente do PSD, mas que havia também sido preconizada na discussão que esta manhã teve lugar na sede do Infarmed, José Luís Carneiro abre a porta a essa reabertura a várias velocidades se a pandemia assim o determinar."O plano de desconfinamento deve prosseguir de acordo com o previsto, mas é evidente que é importante que haja capacidade, flexibilidade e agilidade para, se necessário, atuar em termos locais", admitiu sublinhando que também os especialistas em saúde pública hoje defenderam que "perante circunstâncias localizadas, se deve atuar de modo localizado e muito preciso".Se Marcelo já disse esperar que o próximo estado de emergência seja o último, Carneiro frisou que essa "é a vontade de todos", porém deixou uma posição mais concreta para daqui a 15 dias, quando for possível "avaliar os termos em que se deve proceder".