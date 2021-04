Verdes querem continuação do desconfinamento e criticam vacinação a "passo de caracol"

Leia Também IL quer reforço da vacinação e testagem e abertura do ensino secundário

Depois de ouvir os "números positivos" revelados na reunião desta manhã no Infarmed, a deputada Mariana Silva considera que "agora podemos passar para a outra fase do desconfinamento". A parlamentar salientou ainda que também para Belém "os números hoje apresentados no Infarmed são positivos".Em declarações feitas no final da conversa mantida ao início desta tarde com o Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência, a parlamentar d'Os Verdes lembrou, porém, que o aumento da mobilidade "trará mais contactos", pelo que é necessário reforçar a aposta na testagem, rastreamento e isolamento dos casos positivos de covid-19.Mariana Silva notou ainda que os especialistas em saúde pública transmitiram "mais uma vez que as escolas são espaços seguros", razão pela qual o PEV está de acordo com a reabertura dos ensinos secundário e Superior no dia 19 de abril. Essa mesma razão foi também apontada como justificativa da oposição dos ecologistas à renovação do estado de emergência, que vai amanha a votos no Parlamento.A deputada deixou também críticas a um processo de vacinação que decorre a "passo de caracol", para insistir na pressão para que o Governo atue fora do quadro comunitário através da compra de outras vacinas.Já sobre se este será o último estado de emergência, vontade já admitida por Marcelo, Mariana Silva explicou que Marcelo "disse apenas que vamos esperar pelos números e resultados dos próximos 15 dias para perceber se este será o último, ou não".Relativamente à possibilidade de um desconfinamento a várias velocidades mediante o risco de transmissibilidade verificado nos diferentes concelhos do país, a parlamentar disse não ter abordado essa questão na conversa por videoconferência com o Presidente da República.