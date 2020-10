Quais as restrições nos 121 concelhos de risco elevado?

devendo os cidadãos abster-se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, exceto para o conjunto de deslocações já previamente autorizadas, às quais se juntam as deslocações para atividades realizadas em centros de dia, para visitar utentes em estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados ou outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como as deslocações a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras e as deslocações necessárias para saída de território nacional continental;

O Governo determinou um conjunto de regras para os concelhos abrangidos pelo confinamento parcial. São 121 concelhos, abrangendo 70% da popualção. O Governo, no seu site, divulga os concelhos que são abrangidos As regras são:- Dever cívico de recolhimento domiciliário,Contacto social- Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas, salvo se do mesmo agregado familiarTrabalho- Teletrabalho obrigatório, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam, salvo impedimento do trabalhador;- Na impossibilidade de teletrabalho, obrigatoriedade de desfasamento de horáriosEstabelecimentos comerciais- Encerramento até às 22:00- Exceções: take away, farmácias, consultórios e clínicas, funerárias, postos de abastecimento e rent-a-car- as câmaras municipais podem fixar um horário de encerramento inferior ao limite máximo estabelecido, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança;Restaurantes- Encerramento até às 22:30- 6 pessoas máximo, salvo se do mesmo agregado familiarFeiras e mercados de levante- Proibidas