Linha Saúde 24 vai passar "diretamente" justificação em caso de isolamento profilático

A linha Saúde 24 vai passar a emitir diretamente a declaração para a entidade patronal em caso de isolamento profilático, anunciou António Costa."A partir de agora a linha Saúde 24 procederá à emissão direta de declarações de isolamento profilático", declarou o primeiro-ministro no momento em que anunciava as medidas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, que, disse-o por diversas vezes, está sob pressão.Segundo António Costa, pretende-se "agilizar o relacionamento de muitos utentes da linha Saúde 24 na obtenção de declarações para justificar faltas à entidade patronal e obtenção de pagamento da segurança social".Em março, a linha Saúde 24 tinha capacidade de atender 3.500 chamadas, sendo agora de 31.720 chamadas a sua capacidade, com um tempo médio de resposta de 4 minutos e 30 segundos.António Costa voltou a aconselhar o descarregamento da aplicação Stayaway Covid, dizendo ser "uma das ferramentas essenciais para controlarmos esta pandemia". Hoje há 2,4 milhões de pessoas com a aplicação já descarregadas. "A utilização é da maior importância", realçou o primeiro-ministro, que chegou a propor que a aplicação fosse de utilização obrigatória, mas que acabou por reverter a medida.O primeiro-ministro realçou, ainda, o reforço da capacidade de testagem do país. Em março era de 2.578 testes e neste momento a média diária é de mais de 24 mil, tendo a 20 de outubro sido registado um recorde de mais de 32,7 mil testes.E a partir de dia 9 de novembro, vai ser lançado com a Cruz Vermelha uma operação de testagem rápida, "que permitirão em muito pouco tempo e menor custo fazer um teste rápido para instantaneamente podermos despistar casos", alertanto o primeiro-ministro que, no entanto, estes testes rápidos têm "menor grau de precisão, mas são aqueles que nos permitem responder rapidamente generalidade de situações".