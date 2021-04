Quarta vacina contra a covid-19 chega já amanhã

Portugal vai dispor de uma quarta vacina contra a covid-19, a da Janssen. Chega a tempo da segunda fase do processo de vacinação que cobre as pessoas com mais de 65 anos e as que têm mais de 50 com comorbidades.

