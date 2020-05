Reabertura segue para terceira fase com sinais de alerta

A reabertura da economia continua sem penalizar a evolução da covid-19 em Portugal. Mas há sinais de preocupação, dados os surtos na região de Lisboa e Vale do Tejo, com maior incidência entre os jovens, e a diminuição dos testes de diagnóstico feitos todos os dias. Mas em véspera da terceira fase, a avaliação é, no geral, positiva.