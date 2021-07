Regras passam a ser nacionais. Horários de comércio e restauração voltam ao normal e acaba recolher

As medidas a aplicar no plano de desconfinamento deixarão de ser diferenciadas por concelhos e passam a aplicar-se em todo o território continental.As limitações de comércio, restauração e espectáculos culturais voltam a horários normais, tendo apenas de estar encerrados pelas 02:00.António Costa anunciou ainda que já a partir de 1 de agosto as lojas, restauração e espectáculos culturais podem voltar aos horários normais. E termina o recolher às 23:00.O primeiro-ministro avançou que os eventos desportivos poderão ter público a partir de 1 de agosto, de acordo com as regras definidas pela DGS, e que os espectáculos culturais poderão realizar-se com lotação de 66%.Antes, o líder do Governo tinha assinalado que se estimava que a 1 de agosto 57% da população portuguesa tenha já a vacinação completa. Costa adiantou que a 5 de setembro se estima que essa taxa seja de cerca de 70% e que em outubro se atinja os 85%.O primeiro-ministro assinalou que nesta primeira fase permanecerão encerrados os bares e discotecas e serão proibidas as feiras e romarias.