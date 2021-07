Teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de domingo

A partir de domingo o teletrabalho vai deixar de ser obrigatório nos concelhos de risco elevado e muito elevado, passando a ser apenas recomendado, segundo anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro."O teletrabalho passará de obrigatório a recomendado", disse António Costa, após o Conselho de Ministros onde as regras foram revistas, passando a aplicar-se a nível nacional.Na apresentação do Governo é possível ler que a partir de 1 de agosto o "teletrabalho passa de obrigatório para recomendado, quando as atividades o permitam".

O teletrabalho foi obrigatório em todo o território nacional desde meados de janeiro, no segundo confinamento, e até meados de junho.

A partir daí o Governo decidiu aplicar a restrição apenas aos concelhos de risco elevado ou muito elevado (a partir dos 120 casos por cada cem mil habitantes), o que aconteceu de imediato em Lisboa e noutros três concelhos. Na semana passada eram já 117.



António Costa explicou que a intenção é que as medidas deixem agora de se aplicar a nível do concelho, tanto por causa da cobertura da vacinação, que atinge mais de metade da população, como por causa da mobilidade esperada nas próximas semanas em todo o país.



Notícia em atualização