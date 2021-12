Regulador europeu aprova vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Novavax

Leia Também Regulador europeu dá luz verde a dose extra de vacinas da Pfizer e Moderna

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Novavax, a Nuvaxovid. A recomendação foi emitida esta segunda-feira (20) e faz com que existam cinco vacinas aprovadas para uso na União Europeia.Desta forma, a vacina da Novavax, que recebeu uma autorização condicional para ser utilizada, junta-se aos fármacos desenvolvidos pela Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson (Janssen).De acordo com o parecer da EMA, esta vacina poderá ser usada por pessoas a partir dos 18 anos.A agência indica no Twitter que a recomendação agora emitida resulta de uma análise feita comité desta entidade.Em comunicado, a Novavax mostra-se satisfeita com esta aprovação e "mostra-se ansiosa por uma decisão vinda da Comissão Europeia".Nos resultados dos testes, feitos no Reino Unido com 14.039 participantes, este fármaco, administrado em duas doses, demonstrou uma eficácia de 89,7% contra a covid-19.A Novavax deverá começar a fazer chegar à União Europeia as vacinas no primeiro trimestre de 2022, indicou fonte do bloco europeu à Reuters.Em agosto deste ano a Comissão Europeia e a Novavax assinaram um contrato que prevê a entrega de 200 milhões de doses, sendo metade destas doses opcionais.