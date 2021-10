Regulador europeu dá luz verde a dose extra de vacinas da Pfizer e Moderna

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) emitiu esta segunda-feira recomendações sobre as doses extra de vacinas contra a covid-19, neste caso sobre os fármacos desenvolvidos pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna.

De acordo com a nota divulgada pela EMA, uma terceira dose poderá ser administrada a quem tenha sistemas imunitários "seriamente comprometidos". De acordo com a comunicação da agência europeia, a dose adicional poderá ser administrada com um intervalo de "pelo menos 28 dias desde a segunda dose".

Na base deste parecer da EMA estão estudos que "mostram que uma dose extra destas vacinas pode aumentar a capacidade para produzir anticorpos contra o vírus que pode causar a covid-19 em pacientes com órgãos transplantados com sistemas imunitários fragilizados".

A EMA ressalva que é importante perceber que existe uma diferença entre dose extra para quem tenha um sistema imunitário mais frágil e para as pessoas com sistemas considerados saudáveis. Para as pessoas saudáveis, as doses extra da vacina Cominarty (desenvolvida pela Pfizer/BioNTech) poderão ser consideradas para "pessoas com mais de 18 anos, pelo menos seis meses após a toma da segunda dose".



Já para a vacina da Moderna (Spikevax), o comité da agência refere que ainda está a avaliar os dados para a dose extra, indicando que emitirá uma recomendação assim que a avaliação este concluída.



Cabe agora às entidades nacionais responsáveis emitir "recomendações oficiais sobre o uso de doses extra", com os dados atualmente disponíveis. A agência indica que "o risco de doenças cardíacas ou outros efeitos secundários raros após uma dose extra não é conhecido e está a ser cuidadosamente monitorizado".



