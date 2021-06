Reino Unido adia nova fase de desconfinamento em quatro semanas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou esta tarde que o país vai adiar em quatro semanas a data para o último passo do desconfinamento, com vista a poupar mortes e contágios desnecessários.





A situação será reavaliada dentro de duas semanas, mas os representantes do Governo citados pelos órgãos de comunicação ingleses consideram "improvável" que o país retome o plano nessa altura.





O problema foi levantado pelos modelos científicos utilizados pelo Governo britânico que antecipam que o número de hospitalizações possa alcançar os valores registados durante o pico de infeção no país caso seja tomado o próximo passo no levantamento de restrições.





A grande "culpada" parece ser a variante indiana da covid-19 e os dados mais recentes indicam a necessidade de duas doses de vacina para a criação de anticorpos contra esta estirpe delta. Normalmente uma dose consegue criar anticorpos suficientes para combater o vírus durante alguns meses.





As quatro semanas durante as quais o Governo pretende adiar o desconfinamento vão servir para vacinar milhões de pessoas com uma segunda dose e, nesse sentido, foi também reduzido o tempo entre doses para pessoas com mais de 40 anos. À semelhança do que já acontecia com os maiores de 60 anos, os vacinados com mais de 40 anos receberão a segunda dose de vacina oito semanas (em vez de 12) após a primeira injeção.





Desta forma, os modelos preveem evitar milhares de mortes por covid-19 no país.





Aos órgãos de comunicação social ingleses, um representante do Governo explicou que estas mortes "podem ser prevenidas" graças ao sistema vacinal e acrescentou que "a dada altura vamos ter que viver com este vírus, como acontece com a gripe; mas, quando temos vacinas eficazes e uma variante que precisa de duas doses para uma máxima proteção, faz sentido adiar [o desconfinamento] para salvar vidas".



Esta manhã surgiam já notícias de um possível adiamento no levantar das medidas restritivas no país, mas só ao final da tarde foram confirmadas.