Reino Unido regista máximo de novos casos de covid desde 12 de março

O Reino Unido registou 6.238 novas infeções pelo coronavírus nas últimas 24 horas, indicaram esta sexta-feira as autoridades de saúde britânicas. Este é o valor mais elevado desde 12 de março.A expansão da pandemia tem vindo a acelerar no Reino Unido, que ontem decidiu retirar Portugal da "lista verde" de destinos seguros que não exigiam uma quarentena aos viajantes no regresso a solo britânico.Os dados hoje revelados mostram ainda a ocorrência de 11 mortas associadas à doença.O agravamento da situação epidemiológica no Reino Unido ocorre numa altura em que mais de 75% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e pouco mais de metade dos britânicos têm já a imunização completa.