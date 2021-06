Portugal sai da "lista verde" do Reino Unido a partir de terça-feira

Portugal foi retirado da "lista verde" de paises seguros do Reino Unido, que dispensava quarentena no regresso a solo britânico, anunciou esta quinta-feira o secretário dos Transportes, Grant Shapps. A medida aplica-se a partir da próxima terça-feira, 8 de junho.A decisão, já antecipada pela imprensa britânica ao longo do dia, deve-se à subida no ritmo de contágios com covid-19 em Portugal, que hoje reportou o maior número de novos casos desde 9 de março.Assim, Portugal baixa para a "lista âmbar", que exige um teste negativo à covid antes de embarcar de regresso ao Reino Unido e uma quarentena em casa durante 10 dias após a chegada.A "estadia" de Portugal na "lista verde" durou apenas 17 dias, tendo sido o único dos principais destinos turísticos do Reino Unido a ser dispensado de quarentena, o que provocou, então, uma "corrida" às reservas de viagens e alojamento em Portugal por parte dos britânicos.Os operadores turísticos e as companhias aéreas, como a easyJet ou a Ryanair, sofreram um golpe adicional ao verem defraudadas as expectativas de que Espanha, as ilhas gregas e Malta - destinos turísticos populares entre os britânicos - fossem promovidas à "lista verde".As ações da easyJet perdiam mais de 6%, para mínimos de abril, enquanto a Ryanair recuava perto de 3,5%, Também a operadora turística Tui caía perto de 4%.