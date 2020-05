Reino Unido também quer esclarecimentos da China sobre o coronavírus

"Apenas sendo abertos e transparentes é que vamos aprender" com a pandemia, afirma o ministro da Defesa britânico.

O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, mostrou-se de acordo com a ideia de que a China deve explicações ao resto do mundo sobre a origem do novo coronavírus, numa altura em que Donald Trump está a acusar o gigante asiático de ter fabricado o vírus em laboratório.





Confrontado com a questão de se a China deveria esclarecer os restantes países sobre a velocidade com que comunicou a gravidade do vírus, o ministro da Defesa britânico foi perentório: "sim, penso que sim".