Rússia defende China e diz que EUA têm de provar acusações sobre criação do vírus

A Rússia opõe-se à postura dos Estados Unidos de culpabilizar a China pela pandemia do novo coronavírus num momento que é delicado, e sem apresentar provas.





"Consideramos que é um momento inapropriado, algures no meio de uma crise severa e sem precedentes, tentar pôr todas as culpas na organização internacional de saúde (a Organização Mundial de Saúde) ou, no dia a seguir, na China", afirmou o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, em declarações à CNBC.