Reino Unido levanta quarentena para britânicos vacinados que viajem de Portugal

O Reino Unido vai alterar as regras de isolamento. A partir de dia 19 de julho, quem viaje para o país a partir de Portugal e outros países na lista ambar não precisará de cumprir quarentena, desde que esteja totalmente vacinado.

No Twitter, o ministro britânico dos Transportes anunciou a mudança nas regras de isolamento para os britânicos que já estejam totalmente vacinados. "A partir de segunda, 19 de julho, os adultos britânicos totalmente vacinados não precisarão de se isolar ao voltar de países na lista ambar".



Na mesma rede social, Grant Shapps indicou também que "as crianças abaixo dos 18 anos não precisarão de fazer o autoisolamento".





TRAVEL UPDATE: From MONDAY 19 JULY 4am #British fully vaccinated adults will not need to isolate from amber list countries including those on clinical trials – another step to fully reopening international travel. Children under 18 will not need to self-isolate. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) July 8, 2021

Por vacinação completa entende-se que tenham passado, pelo menos, 14 dias desde a administração da segunda dose (caso seja esse o esquema de vacinação). De acordo com a informação avançada pelo governante britânico no Parlamento, continuará a ser necessário que os viajantes apresentem um teste à covid-19 com um resultado negativo 72 horas antes do regresso. À chegada é necessário realizar um novo teste PCR, nas primeiras 48 horas.





A 5 de julho, a Alemanha retirou Portugal da lista de países com interdição de entrada no país devido a alta prevalência da estirpe Delta do vírus covid-19. Outros quatro países estavam na mesma circunstância: Reino Unido, Índia, Rússia e Nepal. O anúncio foi feito pelo Instituto Robert-Koch de Vigilância Sanitária e entrou em vigor esta quarta-feira, 7 de julho.





