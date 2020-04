Respostas a quem mais precisa achataacurva.com

Numa altura em que as medidas de isolamento social em Portugal parecem estar a surtir efeito, com a curva de contágio da covid-19 a entrar numa fase de planalto, acaba de ser criada uma plataforma colaborativa cujo nome sinaliza um desejo: o achatamento da curva do coronavírus.

Face ao confinamento social, estão a surgir inúmeras iniciativas institucionais e cívicas de apoio aos que mais necessitam, por estarem sós ou em situação de maior vulnerabilidade. E agora temos esta: https://achataacurva.com/ "A plataforma ‘Achata a Curva’ é uma iniciativa colaborativa de apoio aos cidadãos, que procura oferecer um conjunto de ferramentas para potenciar e facilitar a colaboração, proporcionando respostas a quem mais precisa", descrevem os seus promotores, em comunicado. Integrada na rede internacional "Frena la curva" (https://frenalacurva.net), lançada em Espanha e que rapidamente se alargou a muitos países ibero-americanos e europeus, em Portugal a "Achata a Curva" pretende articular-se e fortalecer os movimentos cívicos locais já existentes e com os quais tem vindo a interagir. A "Achata a Curva" disponibiliza uma ferramenta para mapeamento colaborativo de necessidades e disponibilidades, assim como de respostas públicas e privadas, usando como base a plataforma de código aberto Ushahidi (https://pt.mapa.frenalacurva.net/views/map?). De resto, a "Achata a Curva" afirma que está à procura de colaboradores para apoiar a mediação entre disponibilidades e necessidades e para articular esforços com os grupos locais.